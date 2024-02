Zodpovedné firmy sa môžu aj tento rok uchádzať o ocenenie Via Bona Slovakia

1.2.2024 (SITA.sk) -Via Bona Slovakia je unikátne ocenenie, ktorým Nadácia Pontis zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. V aktuálnom ročníku udelí ocenenie v 7 kategóriách:Nadácia Pontis sa v oblasti zodpovedného podnikania dlhodobo zameriava na inšpiratívne a inovatívne projekty firiem, ktoré sú hodné nasledovania. Za 23 rokov sa o ocenenie uchádzali stovky firiem, ktoré predložili 1 300 nominácií. Nadácia odovzdala celkom 169 cien.Ambíciou Via Bona Slovakia je dosiahnuť väčšie zapojenie firiem z regiónov. "Už uplynulé ročníky ocenenia nám ukázali, že v regiónoch Slovenska pôsobia mnohé úspešné firmy, ktoré majú zodpovednosť vo svojej DNA, prinášajú inovácie, vytvárajú rešpektujúce prostredie pre svojich zamestnancov a zamestnankyne a zaujímajú sa o lokálne komunity," povedal Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis. Aspekt regionálnosti tento rok nadácia vnesie aj do slávnostného odovzdávania ocenení, ktoré sa uskutoční 25. júna po prvý raz v Košiciach.Firmy môžu seba alebo svoj projekt nominovať na ocenenie do 11. marca. Prijaté nominácie hodnotia nezávislé komisie zložené zo zástupcov biznisu, verejného sektora, médií, mimovládnych organizácií a vzdelávacích inštitúcií.Viac informácií nájdete na www.viabona.sk Informačný servis