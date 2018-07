Zodpovední v USA priznali svoje chyby počas vlaňajších hurikánov

Hurikán Maria zachytený na snímke nasa 17. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. júla (TASR) - Riešenie katastrofálnych situácií, ktoré v Spojených štátoch vlani spôsobili hurikány, mohlo byť lepšie a efektívnejšie. Priznala to tamojšia Federálna agentúra pre mimoriadne situácie (FEMA). Hlavným problémom bol podľa nej nedostatok informácií a zdrojov.Vlaňajšia hurikánová sezóna bola v USA mimoriadne ničivá a štát Kalifornia bojoval v rovnakom čase s jedným z najväčších požiarov vo svojej histórii. Prírodné živly zasiahli do životov miliónov Američanov a o pomoc úradov ich žiadalo viac než za posledných desať rokov spolu.uviedla FEMA.Takáto situácia bola obrovským záťažovým testom pre všetky záchranné a zásahové zložky a odhalila viaceré nedostatky. FEMA to priznala v správe o zvládnutí riešenia následkov hurikánov, ktorú zverejnila uplynulý týždeň. Na riešenie katastrof takého rozsahu a trvania nemala dostatok personálu a zásob a ideálne neboli ani vtedy existujúce postupy a procedúry.napísala v správe FEMA.Ideálne nebolo ani odhadovanie spôsobených škôd, a to predovšetkým na amerických zámorských územiach.vysvetlila FEMA.Agentúra dodala, že obe územia čelili ešte pred hurikánmi finančným problémom a financovanie príprav na prírodné katastrofy tak nebolo dostatočné. Miestna správa nebola pripravená vykonávať niektoré základné úlohy ako distribúcia pomoci a musela ju zastúpiť FEMA. Pochybila však aj samotná agentúra. Okrem spomínaných nepresných dokumentov totiž mala k dispozícii aj výsledky cvičení na katastrofu, avšak nevyužila ich dostatočne. Správy z cvičení z rokov 2011 a 2014 upozornili na to, že Portoriko bude v prípade katastrofy potrebovať rozsiahlu podporu federálnej vlády pri dodávke a distribúcii záchranných materiálov, pretože miestne úrady na to nemajú kapacity. Dodávka a distribúcia zásob na hurikánmi zničených ostrovoch tak bola vlani pomalšia, než zasiahnutí ľudia potrebovali.priznala FEMA.Problémy boli nielen s rýchlosťou zásobovania, ale aj so sledovaním toho, kde sa dodávky práve nachádzajú a čo presne v nich je. Príčinou bol nedostatok personálu FEMA, ale aj laxné podmienky pre externých dodávateľov.uviedla agentúra.FEMA priznala aj svoju nadmernú závislosť od mobilnej komunikácie a internetu. Práve tie na Portoriku po hurikáne nefungovali a agentúra musela využiť satelitné formy komunikácie. Nie všetci ju však vedeli používať, satelitných telefónov nebol dostatok a niektoré v Karibiku nefungovali poriadne. Obyvatelia Portorika tiež nemohli využívať portál FEMA ani telefóny na vyžiadanie pomoci.uvádza sa v správe.Nefungujúca komunikácia brzdila nielen spoluprácu medzi občanmi a záchrannými zložkami, ale obmedzila aj informovanosť FEMA o rozsahu škôd.uviedla FEMA.Keďže s danými miestami sa agentúra nemohla spojiť telefonicky, snažila sa na obhliadku ostrova používať helikoptéry. Tých však nemala dostatok a pre nefungujúce telefonické spojenie sa obhliadkové tímy museli vždy vrátiť do centrály, aby ohlásili zistený stav. To len ďalej oddialilo záchranné či opravné práce.FEMA už vypracovala Strategický plán 2018-2022, ktorý rieši všetky nedostatky odhalené počas vlaňajšej hurikánovej sezóny.