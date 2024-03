Zodpovednosť voči Dankovi bude vyvodená, sľubuje Šutaj Eštok a prezradil termín ukončenia vyšetrovania nehody

3.3.2024 (SITA.sk) - Vyšetrovanie dopravnej nehody podpredsedu parlamentu Andreja Danka SNS ) by mohlo byť ukončené na budúci týždeň. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ).„Zodpovednosť aj voči pánovi Dankovi bude vyvodená," uviedol Šutaj Eštok s tým, že ukončenie vyšetrovania udalosti je otázka dní. Minister zároveň potvrdil, že policajti, ktorí mali Dankovu nehodu na starosti, dostali od vedenia takzvanú výčitku.„Výčitka je najnižší možný trest, aký sa dá urobiť, nezapisuje sa do žiadneho registra," povedal minister. Podľa neho bude v súvislosti s vyšetrovaním nehody zverejnený aj protokol. „My ten protokol nemáme problém zverejniť," doplnil Šutaj Eštok.