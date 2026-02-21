|
ZOH 2026 hokej: Slovensko proti Fínsku bez Pospíšila, no s Cehlárikom - zostava SR
Do bránky opäť nastúpil Samuel Hlavaj.
Slovenskí hokejisti nastúpili v zápase o bronz proti Fínsku na ZOH 2026 v Miláne bez útočníka Martina Pospíšila, ktorého v strede druhého útoku nahradil Lukáš Cingel. Do zostavy sa druhýkrát na turnaji dostal Peter Cehlárik, predstavil sa vo štvrtej formácii s Adamom Liškom a Matúšom Sukeľom. V pozícii trinásteho útočníka nastúpil Samuel Takáč. Obranné dvojice zostali bez zmien.
Do bránky opäť nastúpil Samuel Hlavaj. V prvom útoku vykorčuľovala trojica Juraj Slafkovský, kapitán Tomáš Tatar a Adam Ružička.
Slovensko: Hlavaj - Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, Cingel, Kelemen - Hudáček, Dvorský, Okuliar - Liška, Sukeľ, Cehlárik - Takáč
