ZOMOS: Väčšie obce sú transparentnejšie a zverejňujú viac informácií, ukázal prieskum

30.9.2020 (Webnoviny.sk) - Väčšie obce sú transparentnejšie a zverejňujú viac informácií. Vyplýva to z prieskumu Združenia občanov miest a obcí Slovenska (), o ktorom informoval predseda združenia Peter Uhlár v tlačovej správe.uskutočnil prieskum na dvoch obciach z každého okresu, celkovo teda na vzorke 140 obcí.Hodnotil pritom ich internetové stránky z hľadiska dostupnosti informácií o orgánoch obce, jej hospodárení či dokumentov upravujúcich základné procesy samosprávy, ako sú napríklad verejné obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva či zásady nakladania s majetkom obce.Sledoval tiež zapájanie obyvateľov do rozhodovania či schopnosť obcí komunikovať elektronicky.Prvé miesto v hodnoteníobsadila obec Banka v okrese Piešťany so stopercentným hodnotením.Druhú priečku si rozdelili štyri obce - Alekšince (okres Nitra), Bartošova Lehôtka (okres Žiar nad Hronom), Batizovce (okres Poprad) a Zemianske Kostoľany (okres Prievidza). Všetky štyri obce získali v hodnotení takmer 97 percent bodov.V skupine s najhorším hodnotením sa vyskytli až na jednu výnimku obce s menej ako 250 obyvateľmi, prevažne z Prešovského kraja.„Aj podľa našich skúseností v týchto obciach nie je prítomná požiadavka na vyššiu transparentnosť – či už zo strany vedenia obce alebo politickej opozície alebo aktívnych občanov,“ povedal Uhlár.Predseda-u dodal, že výsledky prieskumu poukazujú na potrebu zlučovania obcí do väčších celkov.Podľa Uhlára by takýto krok mohol znamenať nárast transparentnosti a zverejňovania informácií v obciach, ktoré dnes zverejňujú iba niektoré údaje.