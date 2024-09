Zomrel americký herec James Earl Jones, svoj hlas dal Darth Vaderovi z Hviezdnych vojen

Debut na striebornom plátne

V Stars Wars prehovoril ako Darth Vader

10.9.2024 (SITA.sk) - Vo veku 93 rokov zomrel americký herec James Earl Jones, ktorý svoj hlboký hlas prepožičal jednému z najznámejších filmových záporákov Darth Vaderovi z Hviezdnych vojen.Úmrtie oceňovaného umelca potvrdil jeho agent Barry McPherson. Podľa neho Jones zomrel v pondelok ráno doma v regióne Údolie rieky Hudson. Príčinu bezprostredne neoznámili.James Earl Jones sa narodil 17. januára 1931 v Mississippi. Od detstva trpel koktaním, čo mu pomohlo prekonať práve herectvo. Tomu sa herec venoval v divadle, televízii aj vo filme.Na striebornom plátne debutoval v snímke Dr. Divnoláska alebo Ako som sa naučil nerobiť si starosti a mať rád bombu z roku 1964. Nasledovalo ďalších zhruba 50 celovečerných snímok.V roku 1971 ho nominovali na Oscara za výkon v športovej dráme Veľká nádej bielych. Zahral si aj vo filmoch Barbar Conan (1982), Cesta do Ameriky (1988) a jeho pokračovaní Cesta do Ameriky 2 (2021), Pole snov (1989), Honba na ponorku (1990), Vysoká hra patriotov (1992), Plač, milovaná krajina (1995), Gang policajtov (1997), Strážny anjel (1999) či Gimme Shelter (2013).Ako Darth Vader prehovoril vo filmoch Star Wars: Epizóda IV - Nová nádej (1977), Star Wars: Epizóda V - Impérium vracia úder (1980), Star Wars: Epizóda VI - Návrat Jediov (1983),Star Wars: Epizóda III - Pomsta Sithov (2005), Rogue One: A Star Wars Story (2016) či Star Wars: Vzostup Skywalkera (2019). Známy je tiež aj ako hlas Mufasu z animovaného filmu Leví kráľ (1994) aj jeho rovnomenného remakeu z roku 2019.Jones bol držiteľom viacerých cien, vrátane Primetime Emmy, Zlatého glóbusu, dvoch divadelných ocenení Tony, hudobnej Gramy. Získal aj prestížne ocenenie Kennedyho centra, čestného Oscara a cenu Tony za celoživotné dielo. V roku 2022 po ňom pomenovali divadlo na Broadwayi.