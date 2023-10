Zomrel americký herec Matthew Perry, známy hlavne pre postavu Chandlera Binga zo seriálu Priatelia

Na cenu Emmy nominovaný Matthew Perry okrem seriálu Priatelia účinkoval tiež vo filmoch Iba blázni sa ponáhľajú (1997), Takmer hrdinovia (1998), Traja do tanga (1999), Môj sused zabijak (2000), Slúžiť Sáre (2002), Môj sused zabijak 2 (2004), Triumf: Príbeh Rona Clarka (2006), Znovu 17 (2009) alebo v seriáli Studio 60 on the Sunset Strip (2006 – 2007).