Zomrel autor hudby k filmom o Winnetouovi

Berlín 22. apríla (TASR) – Vo veku 91 rokov zomrel už v piatok nemecký skladateľ, dirigent a aranžér Martin Böttcher. Informoval o tom v pondelok Bavorský rozhlas (BR) s odvolaním sa na jeho rodinu.Böttcher je známy najmä ako autor hudby k filmom o indiánskom náčelníkovi Winnetouovi, nakrúteným podľa príbehov Karla Maya. Celkom zložil hudbu k viac ako 50 filmom a 300 televíznym produkciám, napríklad seriálom Horáreň Falkenau či Otec Braun, známym predovšetkým v nemecky hovoriacich krajinách.Skladateľ zomrel v meste Rendsburg, kam sa vrátil po rokoch strávených na Sardínii a vo švajčiarskom meste Lugano. Za svoje dielo získal Böttcher množstvo ocenení.Martin Böttcher sa narodil 17. júna 1927 v Berlíne. V oblasti hudby začínal Böttcher pri džeze. Krátko pred koncom druhej svetovej vojny ho povolali do letectva, kde padol do zajatia. Tam sa sám naučil hrať na gitaru, pričom cvičil 16 hodín denne. Po prepustení začal svoju profesionálnu hudobnú kariéru ako gitarista v tanečnom a zábavnom orchestri vtedajšej rozhlasovej stanice Nordwestdeutscher Rundfunk (NDR) sídliacej v Hamburgu.Už v roku 1952 napísal prvú hudbu pre dokumentárny film. V roku 1954 Böttcher ukončil pôsobenie v orchestri a prestal sa venovať i hre na gitaru. Jeho novým poľom pôsobnosti sa stalo skladanie hudby a aranžovanie. Ako skladateľ filmovej hudby debutoval snímkou Kapitán a jeho hrdina (Der Hauptmann und sein Held) z roku 1955. Už druhý film, na ktorom sa podieľal — Chuligáni (Die Halbstarken, 1956) s Horstom Buchholzom v hlavnej úlohe — sa stal veľkým úspechom.Böttcher skomponoval hudbu ku všetkým desiatim "vinnetuovkám" s Pierrom Briceom a Lexom Barkerom v hlavných úlohách nakrútených v 60. rokoch. Melódia z roku 1962 k filmu Old Shatterhand sa dostala až na vrchol hitparád.