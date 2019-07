Zomrel autor románov o známom policajnom komisárovi

Andrea Camilleri, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 17. júla (TASR) - Vo veku 93 rokov zomrel v stredu v Ríme jeden z najslávnejších talianskych spisovateľov Andrea Camilleri, ktorý vo svojich detektívnych románoch vytvoril postavu policajného komisára Salva Montalbana, známu aj vďaka televíznemu seriálu. Píše o tom agentúra Reuters.Autor bestsellerov zomrel v rímskej Nemocnici Svätého Ducha. Jeho zdravotný stav bol vážny od júna, keď ho kvôli srdcovým problémom hospitalizovali na resuscitačnom oddelení.Camilleri je autorom vyše stovky kníh, ale prelom v spisovateľskej kariére zaznamenal tesne pred dovŕšením 70 rokov, keď začal písať detektívky s komisárom Montalbanom. V Taliansku začali vychádzať v roku 1994, následne boli preložené do 32 jazykov vrátane češtiny. Tieto príbehy poslúžili aj ako predloha pre televízny seriál.Camilleri má za sebou aj dlhú kariéru divadelného, rozhlasového a televízneho režiséra.Pochádza zo Sicílie, kde sa narodil do schudobnenej buržoáznej rodiny. Jeho diela sa vyznačujú bohatým jazykom, pričom taliančinu miešal so sicílskym nárečím i dialektom - táto zmes jazykov využíval najmä v dialógoch.Detektívky s Montalbanom na dôvažok vyšperkoval aj rozprávaním o sicílskej kuchyni a tlmočil v nich aj oddanosť Sicílčanov ku svojej kultúre a pôde.Vo svojich dielach Camilleri reflektoval aj pre Taliansko citlivé témy, ako je korupcia alebo organizovaný zločin.