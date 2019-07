Na archívnej snímke Li Pcheng (vľavo) a bývalý čínsky prezident Ťiang Ce-min (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 23. júla (TASR) - Vo veku 90 rokov zomrel bývalý čínsky premiér Li Pcheng, ktorý stál na čele vlády celé desaťročie, od roku 1988 až do roku 1998. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na správy čínskych štátnych médií.AFP pripomenula kľúčový podiel Li Pchenga na krvavom potlačení prodemokratických protestov na pekinskom Námestí Tchien-an-men z roku 1989. Niektorí kritici ho preto označovali za "".Podľa čínskej štátnej tlačovej agentúry Sinchua Li Pcheng zomrel v pondelok v Pekingu na následky bližšie nešpecifikovaného ochorenia. V minulosti trpel rakovinou močového mechúra.Li Pcheng sa narodil v roku 1928 v rodine komunistického aktivistu vo východočínskom Šanghaji a vysokoškolské štúdiá absolvoval v Pekingu a Moskve.Do vysokej politiky vstúpil na prelome 70. a 80. rokov minulého storočia ako príslušník tretej generácie čínskych komunistických politikov. Členom najužšieho vedenia Komunistickej strany Číny sa stal v roku 1987.Z politického života sa stiahol v roku 2002. Na záver svojej kariéry bol predsedom stáleho výboru čínskeho parlamentu.Ako predseda vlády Li Pcheng v máji 1989 zaviedol stanné právo, ktoré o niekoľko týždňov nato umožnilo brutálne rozohnanie protestov na Námestí Tchien-an-men. Pri zásahu armády zahynuli stovky neozbrojených civilistov, podľa niektorých odhadov ich bolo viac než tisíc.O potlačení protestov nerozhodol samotný Li Pcheng, ale išlo o kolektívne rozhodnutie čínskeho komunistického vedenia, pripomína AFP. On sám však svoje rozhodnutie strieľať do demonštrantov obhajoval s tvrdením, že bolo nevyhnutné v záujme stability Číny.Za Li Pchengovho desaťročného pôsobenia na čele vlády sa Čína začala stávať globálnou politickou a ekonomickou mocnosťou, keď sa jej podarilo skĺbiť hospodársky rast s autoritatívnym politickým systémom.