Zomrel bývalý hráč NBA Adreian Payne, stal sa obeťou streľby (video)

10.5.2022 (Webnoviny.sk) - Iba 31-ročný niekdajší hráč zámorskej basketbalovej NBA Adreian Payne sa stal obeťou streľby v americkom Orlande. Niekdajší pivot či krídelník v profilige hral za Atlantu Hawks, Minnesotu Timberwolves a Orlando Magic, v súťaži si pripísal spolu 107 štartov.V ostatných rokoch pôsobil v Grécku, Číne, Francúzsku, Turecku a naposledy v Litve, kde v tíme Juventus Utena pôsobil od decembra 2021 do 17. februára 2022.Incident sa stal v noci z nedele na pondelok, basketbalistu po prevoze do nemocnice prehlásili za mŕtveho. Priamo na mieste činu polícia zadržala 29-ročného Lawrenca Dorityho a obvinila ho z vraždy prvého stupňa."Naše modlitby a myšlienky sú s jeho rodinou. Adreian, budeš nám veľmi chýbať," napísal na sociálnych sieťach legendárny Magic Johnson , ktorý rovnako ako Payne prenikol do profibasketbalu cez Michigan State College. Adreian Payne sa do NBA dostal ako pätnástka draftu nováčikov v roku 2014.