Zomrel bývalý maronitský patriarcha Nasralláh Butrus Sufair

Bejrút 13. mája (TASR) - Bývalý libanonský maronitský patriarcha Nasralláh Butrus Sufair, ktorý disponoval značným politickým vplyvom počas občianskej vojny vo svojej krajine a bol horlivým zástancom stiahnutia sýrskych vojakov z Libanonu, zomrel v nedeľu vo veku 98 rokov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Sufair, ktorý by sa bol v stredu dožil 99 rokov, zomrel, uviedla vo vyhlásení maronitská cirkev.Sufair sa stal lídrom tohto vierovyznania v roku 1986 a svojej úlohy sa vzdal v roku 2011 zo zdravotných dôvodov. Počas libanonskej občianskej vojny v rokoch 1975-90 bol rešpektovaným politickým hráčom. V konflikte stáli proti sebe konkurenčné milície vrátane opozičných kresťanských frakcií.Sufaira, ktorý plynule hovoril po arabsky a francúzsky, vymenoval za kardinála pápež Ján Pavol II. v roku 1994. Jeho podpora Taífskej dohody z roku 1989, ktorá viedla k ukončeniu 15 rokov trvajúcej občianskej vojny, upevnila podporu kresťanov voči danej dohode, ale oslabila politickú moc prezidentského úradu.Maronitskí kresťania tvorili pred občianskym konfliktom najvplyvnejšiu samostatnú komunitu, ale ich vplyv medzitým zoslabol, keďže ich v tejto mnohonáboženskej krajine počtom prevýšili šiitskí moslimovia.Sufair bol takisto na čele odporu proti 30-ročnej vojenskej i politickej nadvláde Sýrie nad Libanonom.uviedol pre AFP jeho životopisec Antoine Saad.Sufair počas svojho patriarchátu odmietal navštíviť Sýriu, a to ani po tom, ako do tejto krajiny v roku 2001 zavítal Ján Pavol II. Jeho otvorenosť prispela na prelome tisícročí k nárastu protisýrskeho hnutia, čo po zavraždení libanonského premiéra Rafíka Harírího vyústilo do odchodu sýrskych vojakov z krajiny.Súčasný sýrsky premiér a jeho syn Saad Harírí v nedeľu označil Sufaira za, ktorý sa pričinil o. Vládny kabinet vyhlásil v súvislosti s jeho úmrtím dvojdňový štátny smútok, stanovený na stredu a štvrtok.