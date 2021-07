Zomrel český herec Ladislav Potměšil, zahral si kultového majora Maisnera či v Discopříběhu

Ladislav Potměšil sa narodil 2. septembra 1945 v Prahe. Bol absolventom pražskej DAMU. Počas svojej kariéry stvárnil viac ako stovku filmových, televíznych a seriálových úloh.Predstavil sa napríklad v snímkach ako Smrt krásných srnců (1986) či Discopříběh (1987) a jej pokračovaní Discopříběh 2 (1991), seriáloch ako Hospoda (1996 - 1997), Zdivočelá země (1997 - 2012) alebo Ordinace v růžové zahradě (2005 - 2012). Vystupoval aj v divadle, naposledy v Divadle na Vinohradoch, a angažoval sa aj v dabingu.





12.7.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku 75 rokov zomrel český herec Ladislav Potměšil. O úmrtí predstaviteľa majora Maisnera z filmovej série Byl jednou jeden polda (1995, 1997 a 1999) informoval denník Blesk , ktorému to potvrdil jeho syn Jan. Herec podľa neho zomrel ráno v spánku v pražskej Fakultnej nemocnici v Motole. Dôvodom bola údajne rakovina.„Posledné roky veľmi trpel a rád by som sa poďakoval všetkým lekárom a sestričkám, ktorí sa o neho úžasne starali, obzvlášť v posledných dňoch,“ vyjadril sa hercov syn.Herec v ostatných rokoch bojoval so zdravotnými problémami. V roku 2016 mu lekári objavili na stavci metastázujúci nádor, po čom absolvoval ďalšie tri operácie. S rakovinou bojoval dovedna trikrát, naposledy mu napadla kosti.