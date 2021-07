Zomrel český hudobník František Nedvěd, folkovej legende sa vrátila zákerná choroba

V piatok ešte hral v Olomouci

Do povedomia sa dostal spolu s bratom

19.7.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku 73 rokov v nedeľu skonal legendárny český hudobník František Nedvěd . Ako informuje web TV Nova, správu o úmrtí potvrdil jeho syn.„S hlbokým zármutkom a ťažkým srdcom oznamujeme, že nás dnes vo večerných hodinách navždy opustil náš milovaný otec František Nedvěd,“ uviedol Vojtěch Nedvěd, ktorý otca týždeň predtým odviezol do nemocnice.„V piatok sme hrali v Olomouci. V sobotu vstal a ešte bol v poriadku, ale k večeru začal byť unavený a ospalý. Vravel som si, že je to následkom koncertu, ale v nedeľu už neustále spal, tak som ho odviezol do nemocnice. Bol celý dehydrovaný,“ dodal.František Nedvěd v minulosti prekonal rakovinu, no zákerná choroba sa mu nedávno vrátila. „Otec mal rakovinu pľúc a v tele mal menší nádor, ktorý blokoval prekrvenie hlasiviek. Preto nerozprával. Zbavil sa toho vďaka ožarovaniu. Teraz sa mu vrátila rakovina pľúc, keď napadla ich obal,“ priblížil Vojtěch Nedvěd.Po hudobných začiatkoch v niekoľkých bigbítových a trampských skupinách sa František Nedvěd dostal do povedomia spolu so svojím bratom Janom ako člen folkovej skupiny Brontosauři či folkovo-gospelovej skupiny Spirituál kvintet.Neskôr s Janom Nedvědom vytvoril duo Nedvědi. V roku 1994 si začal súbežne budovať sólovú kariéru zameranú predovšetkým na country. Od roku 2013 vystupoval samostatne s kapelou Tiebreak alebo so synom Vojtěchom.