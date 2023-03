Zomrel Chaim Topol, životnú rolu stvárnil v legendárnom muzikáli Fidlikant na streche

Prvý Zlatý glóbus získal ako nováčik

9.3.2023 (SITA.sk) - Vo veku 87 rokov zomrel v Tel Avive izraelský herec Chaim Topol, známy najmä ako mliekar Tovje z divadelného i filmového spracovania muzikálu Fidlikant na streche. Vo štvrtok o tom informovali izraelskí lídri. Príčinu úmrtia nezverejnili.Topolovo úmrtie oznámila aj jeho charita Jordan River Village a vzdala mu hold ako „inšpirácii“, ktorej „odkaz bude pokračovať pre ďalšie generácie“.Chaim Topol sa narodil 9. septembra 1935 v Tel Avive. S herectvom začal v päťdesiatych rokoch minulého storočia v divadelnej skupine izraelskej armády, kde stretol aj svoju budúcu ženu Galiu.Prvý výrazný prielom mu priniesla hlavná rola v komédii Sallah Shabati z roku 1964. Snímka sa stala prvým izraelským filmom, ktorý nominovali na Oscara a Topolovi vyniesla jeho prvý Zlatý glóbus, keď mu v roku 1965 udelili cenu Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov (HFPA) pre najsľubnejšieho nováčika.O dva roky neskôr absolvoval svoj debut v anglickojazyčnom filme, keď si zahral po boku Kirka Douglasa vo filme Veľký žiaľ (1966). Postava jeho života však prišla s legendárnym muzikálom.Vo Fidlikantovi na streche, adaptácii knihy Šoloma Alejchema, ktorá vyšla v slovenčine pod názvom Dcéry bedára Tojvijeho, si Topol na divadelných doskách zahral najprv v Tel Avive a od februára 1967 aj na londýnskom West Ende. Snímka v réžii Normana Jewisona pritom umelcovi vyniesla v roku 1972 Zlatý glóbus a nomináciu na Oscara.Na divadelných doskách si rolu zahral viac ako 3 500 ráz, naposledy v roku 2009. S pomocou make-upu a kostýmu pôvodne ako tridsiatnik stvárňoval omnoho staršieho muža a postupne do úlohy zostarol. Podľa agentúry AP čelil pri obsadzovaní Jewisonovho filmu veľkej konkurencii, keďže Tovjeho od prvého uvedenia muzikálu stvárnili mnohí herci vo viac ako desiatke jazykov. Topolovi podľa jeho slov k hlbšiemu prežitiu postavy pomohli jeho osobné skúsenosti ako potomka ruských židov.Zahral si aj vo viac ako 30 ďalších filmoch, napríklad Follow Me! (1972), Galileo (1975), Flash Gordon (1980), bondovke Len pre tvoje oči (1981) alebo miniseriáloch The Winds of War (1983) a War and Remembrance (1988). Broadwayský revival Fidlikanta na streche mu v roku 1991 vyniesol nomináciu na prestížnu divadelnú cenu Tony.Topol dlhodobo patril k najoceňovanejším izraelským hercom, pričom v roku 2015 mu za prínos filmu a kultúre udelili Izraelskú cenu za celoživotné dielo.