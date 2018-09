Zomrel Conway Savage z kapely Nick Cave and the Bad Seeds

Conway Victor Savage *

* sa narodil 27. júla 1960 vo Victorii. Hre na klavír sa venoval už ako tínedžer, pričom pôsobil v niekoľkých kapelách.



V roku 1990 sa pridal k spomínanej skupine Nick Cave and the Bad Seeds, s ktorou vydal albumy Henry's Dream (1992), Let Love In (1994), Murder Ballads (1996), The Boatman's Call (1997), No More Shall We Part (2001), Nocturama (2003), Abattoir Blues / The Lyre of Orpheus (2004) a Push the Sky Away (2013).



Spolupracovali s ním aj Amanda Fox, Robert Tickner alebo Suzie Higgie. Na konte má aj sólové nahrávky.





BRATISLAVA 3. septembra (WebNoviny.sk) - Vo veku 58 rokov zomrel austrálsky hudobník Conway Savage, známy najmä ako klávesák a vokalista kapely Nick Cave and the Bad Seeds.Naposledy vydýchol v nedeľu v noci v dôsledku rakoviny mozgu, ktorú mu diagnostikovali vlani. Pre hudobný server Pitchfork potvrdil smutnú správu zástupca formácie."Všetci ho milovali, členovia kapely aj fanúšikovia. Bol prchký, zábavný, desivý, sentimentálny, citlivý, milý, trpký, úprimný, prirodzený a ako dar dostal zlatý hlas, vysoký a príjemný, nasiaknutý dušou. Dovidenia Conway, všetci plačeme," uviedla v stanovisku kapela.