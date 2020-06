Zomrel dizajnér ikonického loga I Love NY, Milton Glaser sa dožil presne 91 rokov

Jednoduchý nápad mal veľký úspech

Ocenenie od americkej vlády

27.6.2020 (Webnoviny.sk) - V New Yorku zomrel Milton Glaser, dizajnér ikonického loga I Love NY. Naposledy vydýchol v piatok, v deň svojich 91. narodenín.Príčinou smrti bola mŕtvica, okrem toho mal tiež problémy s obličkami, uviedla jeho žena Shirley Glaserová pre noviny The New York Times.Svetoznáme logo s červeným srdcom uprostred navrhol bez nároku na honorár v roku 1977 v rámci reklamnej turistickej kampane, ktorej cieľom bolo zlepšiť imidž štátu New York v čase, keď titulným stránkam novín dominovala vysoká kriminalita a problémy s financiami. Neskôr uviedol, že ho "ohromil" úspech tohto jednoduchého nápadu.Glaser, spoluzakladateľ magazínu New York, vytvoril tiež známy plagát Boba Dylana s psychedelickými vlasmi. V roku 2009 dostal National Medal of Arts, najvýznamnejšie ocenenie udeľované americkou vládou za prínos v oblasti umenia.