Zomrel Eddie Van Halen, legendárny gitarista sa dožil 65 rokov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.10.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 65 rokov zomrel americký gitarista Eddie Van Halen. Prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter to oznámil jeho syn Wolfgang. "Nemôžem uveriť, že toto musím napísať, ale môj otec Edward Lodewijk Van Halen dnes ráno prehral svoj dlhý a náročný boj s rakovinou," napísal.Legendárny hudobník bol hlavným skladateľom a gitaristom rockovej formácie Van Halen, ktorú spoluzaložil v roku 1972 s jeho bratom, bubeníkom Alexom Van Halenom, basgitaristom Markom Stoneom a spevákom Davidom Lee Rothom.Skupina debutovala v roku 1978 eponymným albumom a ich šiesta štúdiovka 1984 priniesla klasické hity ako Jump, Panama alebo Hot for Teacher. V roku 2007 uviedli skupinu Van Halen do Rock'n'rollovej siene slávy.Magazín Rolling Stone zaradil Eddieho Van Halena na ôsmu priečku svojho rebríčka 100 najlepších gitaristov a v ankete magazínu Guitar World skončil v roku 2012 dokonca na prvej priečke podobného zoznamu.Formácia má na konte 12 albumov - okrem dvoch spomenutých sú to aj Van Halen II (1979), Women and Children First (1980), Fair Warning (1981), Diver Down (1982), 5150 (1986), OU812 (1988), For Unlawful Carnal Knowledge (1991), Balance (1995), Van Halen III (1998) a A Different Kind of Truth (2012).