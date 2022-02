Zomrel František Bednár starší, bol hospodárom Svetového združenia bývalých politických väzňov

Syn bol politickým väzňom

Aktívny športovec aj tréner

17.2.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 90 rokov zomrel športovec a hospodár Svetového združenia bývalých politických väzňov František Bednár starší. Zomrel na následky autonehody 15. februára.Od vzniku Svetového združenia bývalých československých politických väzňov v roku 2001 až do roku 2020 bol aj vo vysokom veku hospodárom združenia a aktívne sa podieľal na organizovaní pietnych akcií a odhaľovaní pamätníkov obetiam bývalého režimu.Jeho pohreb sa uskutoční 21. februára o 14:00 v dome smútku v Poprade-Veľkej. V tlačovej správe o tom informovalo Svetové združenie bývalých politických väzňov.Do života Františka Bednára kruto zasiahlo zatknutie jeho jediného syna Štátnou bezpečnosťou a jeho odsúdenie k vysokému trestu z politických dôvodov. Z tohto dôvodu musel odísť z Okresnej odborovej rady a pracovať v Inžinierskych stavbách v Poprade.Počas vyše šiestich rokoch vždy stál spolu so svojou manželkou na strane syna, ktorého podporovali aj v tých najťažších časoch, keď ho mohli raz za rok na hodinu navštíviť vo väznici v Leopoldove. Po roku 1989 sa syn František dostal na slobodu a bol ako politický väzeň rehabilitovaný.S Bednárovým menom sú spojené začiatky a následne úspešné roky mužského basketbalu v Poprade. Svoje hráčske schopnosti zúročil aj na vojenčine (1952/ 1954), počas ktorej reprezentoval Červenú Hviezdu Sušice a neskôr Červenú Hviezdu Plzeň v Českej národnej lige.V 60-tych rokoch sa upísal stolnému tenisu, ktorý zaznamenal v tomto čase mohutný rozvoj v našom regióne. Bol zakladateľom stolnotenisového oddielu TJ Vagónka Poprad a na jeho čele zotrval skoro tri desaťročia. Súčasne aktívne hrával v mužstve, ktoré bolo účastníkom krajských súťaží.Vo funkcii trénera sa venoval mládeži a ženskej zložke neregistrovaných hráčok. A práve so ženami získal najprenikavejšie úspechy. Na odborárskych hrách získali v roku 1974 titul majstra ČSSR v dvojčlenných družstvách a to isté ocenenie aj v roku 1978 v mladšej kategórii. Neskôr sa venoval už len hráčskej činnosti.V roku 1997 bol spoluzakladateľom Športového klubu Veterán Poprad, ktorý zastrešuje všetky vekové kategórie. Ako aktívny hráč a funkcionár sa podieľal na výkonnostnom vzostupe všetkých družstiev a na hospodárskom zabezpečení klubu. Úspešne sa tiež zúčastňoval na súťažiach veteránov Slovenska vo svojej kategórii.