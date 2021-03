Zomrel G. Gordon Liddy, jeden zo strojcov vlámania do Watergate

Odpočúvanie dostalo zelenú

31.3.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku 90 rokov zomrel G. Gordon Liddy, jeden zo strojcov vlámania do komplexu Watergate vedúceho k rovnomennej afére a rezignácii amerického prezidenta Richarda Nixona v roku 1974.Úmrtie potvrdil jeho syn Thomas Liddy s tým, že nesúviselo s ochorením COVID-19. S odvolaním sa na americké médiá o tom informuje spravodajský portál BBC.George Gordon Battle Liddy sa narodil 30. novembra 1930 v New Jersey. Po tom, ako slúžil v armáde a vyštudoval právo na univerzite, pracoval pre Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Začiatkom 70. rokov sa pridal ku kampani na znovuzvolenie Nixona do Bieleho domu.BBC pripomína, že spolu s kolegom, bývalým pracovníkom Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Howardom Huntom, vymysleli viacero extrémnych plánov, ako napríklad zabitie Nixonových kritikov či únosy protivojnových demonštrantov, ktoré im neschválili. Ich plán umiestniť odpočúvacie zaradenie do ústredia Demokratickej strany v komplexe Watergate vo Washingtone však dostal zelenú.Nepodarené vlámanie, utajovanie a následné vyšetrovanie však napokon viedli k vzniku najväčšieho amerického politického škandálu. Liddyho, Hunta a piatich ďalších zatkli a obvinili zo sprisahania, vlámania sa a nelegálneho odpočúvania.Liddy bol jediný, ktorý odmietol spolupracovať s obžalobou a odsúdili ho na 20 rokov väzenia. Odpykal si však len necelých päť rokov, keďže v roku 1977 mu demokratický prezident Jimmy Carter zmiernil trest. Za svoju rolu v afére Watergate sa neospravedlňoval, svojho času sa vyjadril, že by to urobil znova, a dokonca jazdil na Rolls Royce s poznávacou značkou H20GATE (Watergate, pozn. SITA).Po prepustení z väzenia si Liddy založil bezpečnostnú firmu, napísal niekoľko kníh a bol tiež obľúbeným a provokatívnym konzervatívnym moderátorom rozhlasovej šou.