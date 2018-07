Zomrel Geoffrey Wellum, najmladší pilot z bitky o Britániu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 20. júla (TASR) - Najmladší pilot stíhačiek Spitfire, ktorý sa aktívne zúčastnil na bitke o Britániu, Geoffrey Wellum, zomrel vo veku 96 rokov. Informovala o tom v piatok spravodajská stanica Sky News.Wellum mal iba 18 rokov, keď ho v lete 1940 poslali bojovať proti nacistickej Luftwaffe na oblohe nad južným Anglickom. Wellum, ktorý bol zároveň veliteľom leteckej jednotky, zomrel vo svojom dome v regióne Cornwall.Počas vojny sa zúčastnil na leteckých bojoch zblízka nad Londýnom a priľahlými oblasťami. Hrdinstvo pilotov Kráľovského letectva (RAF) inšpirovalo aj vtedajšieho britského premiéra Winstona Churchilla k výroku:Wellum počas vojny skončil so 146 letovými hodinami. Wellum zostal v RAF do roku 1960 a neskôr napísal bestseller o svojich skúsenostiach vojnového pilota. Kniha s názvom "First Light" vyšla v roku 2002.