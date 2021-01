Zomrel Hubert Auriol, historicky prvý víťaz Rely Dakar

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.1.2021 (Webnoviny.sk) - Zomrel historicky prvý víťaz Rely Dakar, ktorý triumfoval v súťaži motocyklov a neskôr aj automobilov. Príčinu úmrtia 68-ročného Francúza Huberta Auriola nezverejnili, ale údajne roky trpel problémami so srdcom.Auriol bol jedným z priekopníkov najväčšieho športového púštneho dobrodružstva na svete, ktoré sa pôvodne v rokoch 1979 - 2007 jazdilo v Afrike so štartom v Paríži. Neskôr sa preteky premiestnili do Južnej Ameriky a aktuálne sa jazdí na Arabskom polostrove v Saudskej Arábii.Auriol ovládol Rely Paríž-Dakar v rokoch 1981 a 1983 v kategórii motocyklov a v roku 1992 si pripísal triumf medzi automobilmi. Neskôr charizmatický Francúz s prezývkou "Afričan" takmer 10 rokov vykonával funkciu riaditeľa prestížnych pretekov (1995 - 2004) a výrazne sa zaslúžil o zvýšenie ich súťažnej aj marketingovej hodnoty."Inšpiroval generácie jazdcov a bol integrálnou súčasťou Rely Dakar počas jej historických míľnikov," uvádza sa vo vyhlásení vedenia pretekov. Auriolov krajan, 13-násobný šampión Dakaru, Stéphane Peterhansel, rovnako prejavil úctu svojmu veľkému vzoru."Súťažím na Rely Dakar len preto, že tu bol kedysi Hubert a ja som ho videl na týchto pretekoch. Pre mňa to bol stále prototyp vysokej jazdeckej triedy spojenej s ľudskou inteligenciou," komentoval Peterhansel, aktuálne druhý muž klasifikácie automobilov na Dakare 2021.