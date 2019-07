Zomrel hudobník Joao Gilberto, je považovaný za jedného zo zakladateľov žánru bossa nova

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.7.2019 (Webnoviny.sk) - Vo veku 88 rokov zomrel legendárny brazílsky spevák, gitarista a skladateľ Joao Gilberto. Oznámil to jeho syn Joao Marcelo, podľa ktorého naposledy vydýchol v sobotu v Riu de Janeiro. Presnú príčinu úmrtia neuviedol.Gilberto je považovaný za jedného zo zakladateľov hudobného žánru bossa nova, fúzie džezu a samby. K najznámejším skladbám patrí The Girl from Ipanema, v ktorej spievala jeho vtedajšia žena Astrud Gilberto.Počas života spolupracoval s mnohými umelcami, medzi ktorými boli napríklad skladateľ Antonio Carlos Jobim či saxofonista Stan Getz. Je držiteľom ceny Grammy.