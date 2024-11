Zomrel hudobník, ktorý spolupracoval s Frankom Sinatrom, Rayom Charlesom či Michaelom Jacksonom

4.11.2024 (SITA.sk) - Vo veku 91 rokov zomrel legendárny americký hudobný producent a skladateľ Quincy Jones, ktorý spolupracoval s takými hviezdami ako Michael Jackson Frank Sinatra či Ray Charles. Jones podľa jeho hovorcu zomrel v nedeľu vo svojom dome v Los Angeles v kruhu rodiny. Informuje o tom portál Sky News.Počas svojej kariéry, ktorá trvá viac ako 75 rokov, získal 28 cien Grammy. Časopis Time ho označil za jedného z najvplyvnejších jazzových hudobníkov 20. storočia.V roku 1985, spolu s Lionelom Richiem, Jones zorganizoval nahranie piesne We Are The World, ktorej cieľom bolo získanie peňazí na boj proti hladomoru v Etiópii. Išlo o jeden z najväčších hitov svojej doby, v ktorom spoločne účinkovali Ray Charles, Bob Dylan, Diana Ross, Bruce Springsteen a Smokey Robinson.Jones zložil hudbu k viac ako 50 filmom a televíznym programom. Bol trikrát ženatý a sedemkrát sa stal otcom.