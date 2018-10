Zomrel Jaakov Weinroth, dlhoročný právnik Benjamina Netanjahua

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Jeruzalem 16. októbra (TASR) - Vo veku 71 rokov zomrel v utorok Jaakov Weinroth, dlhoročný právnik izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a jeho manželky. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.Weinroth, ktorý v minulosti zastupoval viacerých popredných izraelských politikov v najznámejších kauzách zomrel po dlhom boji so zákernou chorobou.Narodil sa v roku 1947 v nemeckom Ansbachu, ako dvojročný sa spolu s rodičmi presťahoval do Izraela. Pred štúdiom práva na Telavivskej univerzite, kde získal titul doktora, navštevoval Weinroth židovské teologické semináre a bol vysvätený za rabína.V posledných rokoch sa do pozornosti médií dostal najmä ako právnik izraelského premiéra Netanjahua a jeho manželky, ktorých zastupoval vo viacerých kauzách. Izraelská polícia pred časom odporučila obžalovať Netanjahua z korupcie, sprenevery a porušenia dôvery. Zo sprenevery sa pred súdom zodpovedá aj premiérova manželka Sara.Weinroth po sebe zanechal manželku a šesť detí.