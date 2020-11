Zomrel Ken Spears, spolutvorca seriálu Scooby-Doo, kde si?! sa dožil 82 rokov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.11.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 82 rokov zomrel americký televízny tvorca Ken Spears, ktorý spolu s Joeom Rubym vytvoril obľúbený animovaný seriál Scooby-Doo, kde si?! (1969 - 1970) pre spoločnosť Hanna-Barbera, a dozeral na sobotňajšie detské vysielanie televízií CBS a ABC.Spears, ktorý mal na konte štyri nominácie na Daytime Emmy, zomrel v piatok v kalifornskom Brea na komplikácie spôsobené demenciou s Lewyho telieskami. Magazínu The Hollywood Reporter to potvrdil jeho syn Kevin. Jeho dlhoročný kreatívny partner Joe Ruby skonal 26. augusta.Losangeleský rodák Spears sa s Rubym stretol, keď obaja pracovali ako editori zvuku a členovia scenáristického tímu Hanna-Barbera. Spoločne vytvorili spomenutý seriál Scooby-Doo, kde si?!, pričom z prvých 25 epizód napísali všetky s výnimkou štyroch. Dvojica vytvorila aj postavy ako Dynomutt, Dog Wonder a Jabberjaw. V roku 1977 spoluzaložili produkčnú spoločnosť Ruby-Spears Productions.