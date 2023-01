Zomrel kontroverzný kardinál Pell, čelil aj obvineniam zo sexuálneho zneužívania detí

Jeho dopad na život cirkvi

404 dní v samoväzbe

11.1.2023 (Webnoviny.sk) - Vo veku 81 rokov zomrel v utorok v Ríme kardinál George Pell . Niekdajší hlavný finančný poradca pápeža Františka strávil 404 dní v samoväzbe v rodnej Austrálii, kde čelil obvineniam zo sexuálneho zneužívania detí, až kým nezvrátili jeho odsúdenie.Pell utrpel smrteľné srdcové komplikácie po operácii bedra, informoval arcibiskup Peter Comensoli, Pellov nástupca na poste arcibiskupa Melbourne. Kardinál bol v Ríme, kde sa minulý týždeň zúčastnil na pohrebe emeritného pápeža Benedikta XVI. Podľa katolíckeho arcibiskupa v Sydney Anthonyho Fishera bola Pellova smrť šokom. Jeho dopad na život cirkvi v Austrálii a mimo nej pritom podľa neho posúdia historici, no „bol značný a bude dlhotrvajúci".Zádušnú omšu za Pella podľa Fishera odslúžia v bazilike sv. Petra vo Vatikáne a následne jeho telo prevezú do Austrálie, kde sa uskutoční pohrebná omša a pochovajú ho v krypte v katedrále Panny Márie v Sydney. Pell, bývalý arcibiskup Melbourne a Sydney, sa stal tretím najvyšším predstaviteľom Vatikánu, keď ho pápež František v roku 2014 poveril reformou vatikánskych financií.V roku 2017 sa však vrátil do Austrálie s cieľom očistiť svoje meno v súvislosti s obvineniami zo sexuálneho obťažovania z čias, keď bol arcibiskupom.Okresný súd v štáte Viktória ho najprv odsúdil za zneužívanie dvoch 13-ročných chlapcov v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Pell následne strávil 404 dní v samoväzbe, no v roku 2020 ho najvyšší súd jednomyseľne zbavil obvinení.Austrálska kráľovská komisia tiež odhalila, že Pell vedel o zneužívaní detí kňazmi v sedemdesiatych rokoch, no nepodnikol potrebné kroky. On však reagoval, že ho toto zistenie prekvapilo a nie sú na to dôkazy.Pell, spolu s melbournskou arcidiecézou, čelil v Austrálii aj civilnému sporu, ktorý bude podľa právnikov pokračovať aj po jeho smrti proti jeho pozostalosti. V tomto prípade podal žalobu otec niekdajšieho miništranta, ktorý tvrdil, že ho Pell sexuálne zneužíval. Otec tvrdí, že v dôsledku zneužívania jeho syna, ktorý v roku 2014 zomrel na náhodné predávkovanie, trpí psychickými následkami.