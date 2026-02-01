Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

01. februára 2026

Zomrel kontroverzný podnikateľ Mikuláš Vareha, prezývaný „Kráľ Zemplína“


„Kráľ Zemplína", kontroverzný podnikateľ Mikuláš Vareha zomrel. Ako informovala televízia Joj, záchranári ho resuscitovali v obci Malý Kamenec niekoľko minút, no ...



Zdieľať
podnikatel mikulas vareha kral zemplina 676x451 1.2.2026 (SITA.sk) - „Kráľ Zemplína", kontroverzný podnikateľ Mikuláš Vareha zomrel. Ako informovala televízia Joj, záchranári ho resuscitovali v obci Malý Kamenec niekoľko minút, no neúspešne.


„Podľa zástupkyne hovorcu operačného strediska záchranárov Martiny Fröhlich Činovskej došlo k úmrtiu osoby počas prevozu na ARO v nemocnici v Kráľovskom Chlmci," uviedla televízia.

Portál noviny.sk pripomína, že Mikuláš Vareha sa stal známym ako veľkopodnikateľ na Zemplíne, pričom bol konateľom a spoločníkom v takmer 80 firmách, ktoré vytvoril, aby mohli vzájomne obchodovať - napríklad s jablkami či lykožrútmi.

„Podľa výsledkov vyšetrovania sa Vareha dopustil 24 čiastkových skutkov krátenia alebo neodvedenia dane, v dôsledku čoho štátu spôsobil škodu za viac ako 57 miliónov eur," pripomenula televízia.


Zdroj: SITA.sk - Zomrel kontroverzný podnikateľ Mikuláš Vareha, prezývaný „Kráľ Zemplína“ © SITA Všetky práva vyhradené.

