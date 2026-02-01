|
Nedeľa 1.2.2026
Meniny má Tatiana
|
01. februára 2026
Zomrel kontroverzný podnikateľ Mikuláš Vareha, prezývaný „Kráľ Zemplína“
„Kráľ Zemplína", kontroverzný podnikateľ Mikuláš Vareha zomrel. Ako informovala televízia Joj, záchranári ho resuscitovali v obci Malý Kamenec niekoľko minút, no ...
1.2.2026 (SITA.sk) - „Kráľ Zemplína", kontroverzný podnikateľ Mikuláš Vareha zomrel. Ako informovala televízia Joj, záchranári ho resuscitovali v obci Malý Kamenec niekoľko minút, no neúspešne.
„Podľa zástupkyne hovorcu operačného strediska záchranárov Martiny Fröhlich Činovskej došlo k úmrtiu osoby počas prevozu na ARO v nemocnici v Kráľovskom Chlmci," uviedla televízia.
Portál noviny.sk pripomína, že Mikuláš Vareha sa stal známym ako veľkopodnikateľ na Zemplíne, pričom bol konateľom a spoločníkom v takmer 80 firmách, ktoré vytvoril, aby mohli vzájomne obchodovať - napríklad s jablkami či lykožrútmi.
„Podľa výsledkov vyšetrovania sa Vareha dopustil 24 čiastkových skutkov krátenia alebo neodvedenia dane, v dôsledku čoho štátu spôsobil škodu za viac ako 57 miliónov eur," pripomenula televízia.
