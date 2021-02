Zomrel Larry Flynt, zakladateľ porno časopisu Hustler

Mnohé žaloby na krku

Nemal rád Trumpa

11.2.2021 (Webnoviny.sk) - Americký vydavateľ Larry Flynt , známy najmä ako zakladateľ pornografického časopisu Hustler, zomrel vo veku 78 rokov. Flynt, ktorý mal už dlhšie zdravotné problémy, skonal v stredu v losangeleskom Cedars-Sinai Medical Center, informoval agentúru The Associated Press jeho dlhoročný právnik Paul Cambria.Flynta v roku 1978 postrelili pri pokuse o atentát následkom čoho bol od pása dole paralyzovaný, no napriek tomu neubral z tempa a popri nahromadení majetku v hodnote okolo 100 miliónov dolárov pestoval okázalý životný štýl. Presúval sa pritom na pozlátenom vozíku so zamatovým poťahom na sedačke.„Jeho lekári tvrdili, že mal umrieť pred 30 rokmi. Nakoniec prežil väčšinu doktorov, ktorí sa o neho starali," poznamenal v stredu jeho synovec Jimmy Flynt Jr.Larry Claxton Flynt Jr. sa narodil 1. novembra 1942 v Lakeville v Kentucky a vyrastal v chudobe. Do 21 rokov sa stihol dva razy rozviesť. Zarábal na kupovaní barov, ktoré prerábal na Hustler kluby s tanečnicami hore bez. V snahe rozšíriť povedomie o svojom podnikaní začal vydávať newsletter, z ktorého sa následne stal spomenutý časopis Hustler. Ten vznikol v roku 1974 a svojou nehanebnou vulgárnosťou sa vysmieval pánskym magazínom ako Playboy.Prinášal surový, nekorektný humor, fotografie genitálií a tiež sadomasochistické fotografie. V roku 1978 šokoval obálkou, na ktorej boli ženské nohy trčiace z mlynčeka na mäso.Nebolo preto vôbec prekvapením, že Flynt čelil mnohým žalobám v súvislosti s porušovaním zákonov o mravnosti a mal mnoho odporcov medzi predstaviteľmi cirkvi a tiež feministickými organizáciami. Flynt však počas celého svojho života vyhlasoval, že nie je len pornograf ale aj vášnivý obhajca práva na slobodu prejavu.Miloš Forman o ňom nakrútil film Ľud verzus Larry Flynt (1996) s Woodym Harrelsonom v hlavnej úlohe. Snímka vyniesla oscarové nominácie filmárovi i hercovi.Flynt okrem Hustleru vlastnil aj ďalšie publikácie, produkčnú spoločnosť zameranú na videá, množstvo webstránok, dve kasína v oblasti Los Angeles a desiatky Hustler butikov s produktami pre dospelých. V čase svojej smrti tvrdil, že má služby videa na požiadanie vo viac ako 55 krajinách a viac ako 30 obchodov Hustler Hollywood po celých Spojených štátoch.Ako progresívny liberál, za ktorého sa označoval, nepatril medzi priaznivcov bývalého prezidenta Donalda Trumpa V roku 2017 napríklad ponúkol odmenu 10 miliónov dolárov za dôkaz vedúci k Trumpovmu impeachmentu a v roku 2019 zase Larry Flynt Publications rozoslali niektorým republikánskym členom kongresu vianočné pohľadnice zobrazujúce mŕtveho Trumpa v kaluži krvi so slovami vraha: „Práve som na Piatej Avenue zastrelil Donalda Trumpa a nikto ma nezavraždil", čím odkazoval na Trumpove vlastné chvastavé reči, že môže urobiť to isté a nepríde o žiadne hlasy.