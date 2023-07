Zomrel legendárny Tony Bennett, spolu s Lady Gagou prekonal aj svoj vlastný rekord

Má za sebou úspešný kariérny život

Získaval si stále nových fanúšikov











21.7.2023 (SITA.sk) - Vo veku 96 rokov v piatok zomrel americký spevák Tony Bennett . Jeho úmrtie agentúre Associated Press (AP) potvrdila publicistka Sylvia Weiner s tým, že skonal v New Yorku.Konkrétnu príčinu úmrtia neuviedla, ale AP pripomína, že Bennettovi v roku 2016 diagnostikovali Alzheimerovu chorobu.Bennett, posledný z veľkých salónnych spevákov polovice 20. storočia, často hovoril, že jeho celoživotnou ambíciou bolo vytvoriť „skôr katalóg hitov než hitové nahrávky“. Vydal viac ako 70 albumov, ktoré mu priniesli 19 cien Grammy - všetky okrem dvoch po dosiahnutí šesťdesiatky, a tešil sa hlbokej a trvalej priazni fanúšikov i kolegov umelcov.Často ho chválili aj jeho kolegovia, ale podľa agentúry AP to nikdy to nebolo také významné ako slová Franka Sinatru v rozhovore pre časopis Life v roku 1965.„Tony Bennett je podľa mňa najlepším spevákom v branži. Keď ho sledujem, som z neho nadšený. Dojíma ma. Je to spevák, ktorý dokáže preniesť to, čo má skladateľ na mysli, a pravdepodobne aj niečo viac,“ vyjadril sa.AP tiež upozorňuje, že Bennett nielenže prežil vzostup rockovej hudby, ale udržal sa tak dlho a tak dobre, že získal nových fanúšikov a spolupracovníkov, z ktorých niektorí by mohli byť jeho vnúčatami.V roku 2014, vo veku 88 rokov, Bennett prekonal svoj vlastný rekord ako najstarší žijúci interpret s albumom na prvej priečke rebríčka Billboard 200, keď sa tam dostala nahrávka Cheek to Cheek, projekt duetov s Lady Gaga Tri roky predtým sa dostal na vrchol rebríčka s albumom Duets II, na ktorom sa okrem spomenutej Lady Gaga, podieľali aj Carrie Underwood či Amy Winehouse . Jeho posledný album, Love for Sale z roku 2021 tiež priniesol duety s Lady Gaga.