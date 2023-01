Zomrel Mikuláš Krušpán, jeden z najdlhšie pôsobiacich bývalých riaditeľov Rooseveltovej nemocnice

17.1.2023 (Webnoviny.sk) - Vo veku 89 rokov zomrel v sobotu 14. januára bývalý riaditeľ banskobystrickej Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Mikuláš Krušpán. Ako ďalej informuje nemocnica na sociálnej sieti, Krušpán bol dlhé roky spätý s Rooseveltovou nemocnicou a patril medzi najdlhšie pôsobiacich riaditeľov.„Pôsobil v nemocnici ako chirurg, bol ordinárom pre hrudníkovú chirurgiu. Ako prvý v Banskej Bystrici operoval vrodenú srdcovú chybu – otvorený Bottalov kanál," uvádza nemocnica a dodáva, že na čele nemocnice s poliklinikou stál Krušpán od roku 1979 až do roku 1990, potom ešte striedavo v rokoch 1990 až 1994.„Spolu s riaditeľom Krajského ústavu zdravia Jozefom Komoňom boli pri stavbe nového nemocničného areálu, pri sťahovaní nemocnice do nových priestorov, na jeho slávnostnom otvorení a spustení do prevádzky," doplnila nemocnica s tým, že pôsobenie Krušpána prinieslo rozvoj a posun v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v koncovej krajskej nemocnici.