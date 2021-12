Zomrel Miroslav Zikmund, známy český cestovateľ a spisovateľ sa dožil 102 rokov

Na cestu do Afriky šli Tatrou

Získal niekoľko ocenení

2.12.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku 102 rokov zomrel známy český cestovateľ a spisovateľ Miroslav Zikmund, ktorý sa preslávil cestami po svete s Jiřím Hanzelkom.Spolu ako prví na svete autom prekonali Núbijskú púšť a precestovali viac ako stovku krajín, ktoré priblížili vo svojich početných cestopisoch, reportážach, fotografiách či filmoch. Úmrtie pre Radiožurnál potvrdila Zikmundova rodina.Miroslav Zikmund sa narodil 14. februára 1919 v Plzni. Už ako 16-ročný sa vydal na svoju dlhšiu cestu na Podkarpatskú Rus. V roku 1938 začal študovať na Vysokej obchodnej škole, ktorú pre nacistickú okupáciu a vojnu absolvoval až v roku 1946. Práve pri zápise na vysokú školu sa stretol s Jiřím Hanzelkom, ktorému povedal o svojom pláne cestovať po svete.V roku 1947 sa Zikmund a Hanzelka s Tatrou 87 vydali na svoju prvú cestu do Afriky, odkiaľ sa presunuli do Južnej Ameriky. Chceli pokračovať aj ďalej na sever, ale pre zranenie Hanzelku aj železnú oponu sa už nedostali do USA.Neskôr nasledovali cesty do Ázie a Oceánie. Plánovanú spoločnú návštevu Austrálie už pre normalizáciu nezrealizovali. Ich výpravy aj verejný život ukončil rok 1968 a kritické vyjadrenia o Sovietskom zväze. Na cesty sa Zikmund znova vydal až po páde komunistického režimu, keď sám navštívil Japonsko, Austráliu, Nový Zéland, Sibír či Srí Lanku.Cestovatelia v roku 1993 za svoju prácu získali Cenu E. E. Kischa a o šesť rokov neskôr z rúk prezidenta aj medailu Za zásluhy. Po smrti Hanzelku v roku 2003 Zikmund tiež dostal čestný doktorát Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne a Rad Tomáša Garrigua Masaryka.