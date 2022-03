Zomrel oscarový herec William Hurt, naposledy si zahral v Avengeroch

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.3.2022 - Vo veku 71 rokov zomrel americký herec William Hurt. Oznámil to jeho syn Will, podľa ktorého Hurt skonal v nedeľu prirodzenou smrťou. Podľa magazínu The Hollywood Reporter zomrel herec doma v Portlande.William Hurt v roku 1986 získal Oscara za hlavnú rolu v dráme). Okrem toho má na konte aj ďalšie tri nominácie na ceny americkej Akadémie filmových umení a vied - z rokov 1987 a 1988 za hlavné roly v snímkach) a) a z roku 2006 za vedľajšiu úlohu v trileri).Zahral si aj vo filmoch),),),),),), Stratení vo vesmíre (),),),),),),),) alebo) a(2019).