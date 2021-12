Zomrel Pavel Chrastina, bol basgitarista a textár skupiny Olympic

Vo veku 81 rokov zomrel Pavel Chrastina, ktorý v minulosti pôsobil ako basgitarista a textár skupiny Olympic. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz, ktorý o jeho smrti informovala manželka Eva Dudková.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.12.2021 (Webnoviny.sk) -Pavel Chrastina sa narodil 25. apríla 1940 v Prahe. V roku 1958 ako študent elektrotechnickej fakulty založil spolu so spolužiakmi Petrom Kaplanom a Jiřím Doležalom skupinu Samuel’s Band. V roku 1962 stál pri zrode skupiny Olympic, ktorá sa dovtedy volala Karkulka.Chrastina v Olympicu pôsobil do roku 1969, pričom za najšťastnejšie obdobie považoval roky 1967 - 1968, keď skupina podľa jeho slov v podstate nemala konkurenciu. Z jeho pera pochádzajú napríklad známe piesne ako Želva, Snad jsem to zavinil já alebo Pták Rosomák.Z kapely odišiel pre filmárčinu, keď bol v treťom ročníku na FAMU, odbor dokument, a chcel štúdium dokončiť. Jeho odchod zo skupiny sa niesol v nie príliš priateľskej atmosfére a Chrastina sa nejaký čas s členmi kapely nerozprával.V roku 1980 emigroval do Austrálie, odkiaľ sa po desiatich rokoch presťahoval do USA a do Českej republiky sa vrátil až v roku 1994. Venoval sa scenáristike, réžii, publicistike a písaniu poézie. Občas si zahral so skupinou Mefisto.