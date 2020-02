Zomrel „Popeye“, obávaný nájomný vrah kokaínového kráľa Escobara

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.2.2020 (Webnoviny.sk) - Obávaný nájomný zabijak, ktorý pracoval pre kolumbijského kokaínového kráľa Pabla Escobara, zomrel na rakovinu. Oznámili to kolumbijské úrady. Jhon Jairo Velásquez, ktorý sa sám chválil tým, že pre Escobara zabil 300 ľudí, sa dožil 57 rokov.Velásqueza, známeho tiež ako "Popeye", prepustili z väzenia v roku 2014 po 23 rokoch za mrežami. Následne si založil kanál na YouTube , ktorý sledovalo vyše milión ľudí. Do väzenia sa vrátil v roku 2018 pre obvinenia z vydierania. Zomrel v nemocnici v Bogote, kde sa od decembra liečil na rakovinu žalúdka.Velásquez bol blízkym spolupracovníkom Escobara, ktorý riadil svoje drogové impérium z kolumbijského mesta Medellín. To z neho v 80. a 90. rokoch spravilo jedného z najbohatších ľudí na svete. V roku 1993 ho zabila kolumbijská polícia, keď sa snažil vyhnúť vydaniu do USA.