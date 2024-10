Zomrel popredný izraelský vedec Jehuda Bauer, venoval sa téme holokaustu

20.10.2024 (SITA.sk) - Jeden z popredných izraelských vedcov venujúcich sa téme holokaustu Jehuda Bauer zomrel v piatok večer Jeruzaleme vo veku 98 rokov. Oznámilo to múzeum obetí holokaustu Jad va-Šem.Bauer sa narodil v Prahe v roku 1926. Jeho rodine sa podarilo v roku 1939 utiecť do Palestíny cez Rumunsko. Bauer počas svojej kariéry, ktorá trvala viac ako šesť desaťročí, publikoval desiatky kníh a založil množstvo medzinárodných vzdelávacích iniciatív o holokauste Hovoril po česky, slovensky, nemecky, hebrejsky, jidiš, anglicky, francúzsky a poľsky. To, že ovládal viacero jazykov, mu umožnilo študovať materiály v pôvodnej podobe a priamo sa spájať s publikom na celom svete.