Zomrel posledný žijúci súrodenec prezidenta Kennedyho, sestra Jean Kennedy Smith sa dožila 92 rokov

Úmrtia jej ôsmych súrodencov

Veľvyslankyňa Írska

18.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 92 rokov v stredu zomrela Jean Kennedy Smith, ktorá bola posledným žijúcim súrodencom prezidenta Johna F. Kennedyho . Bývalá americká veľvyslankyňa v Írsku skonala doma v Manhattane, povedala pre The New York Times jej dcéra Kym.Smith bola ôsmym z deviatich detí Josepha P. a Rose Kennedyovcov. Jej starší brat Joseph Kennedy Jr. zahynul v boji počas druhej svetovej vojny, Kathleen "Kick" Kennedy prišla o život v roku 1948 pri leteckom nešťastí, prezidenta zavraždili v roku 1963 a senátora Roberta F. Kennedyho v roku 1968.Ich sestry Rosemary a Patricia skonali v rokoch 2005 a 2006, senátor Edward Kennedy, ktorý bol najmladším zo súrodencov, podľahol rakovine v auguste 2009 a v rovnakom mesiaci zomrela aj Eunice Kennedy Shriver.Smith, ktorá sa v roku 1956 vydala za finančného poradcu rodiny Kennedyovcov a budúceho personálneho šéfa v Bielom dome Stephena Edwarda Smitha, bola väčšinu života považovaná za tichú sestru, ktorá sa vyhýbala pozornosti. V knihe spomienok The Nine of Us, ktorá vyšla v roku 2016, sa vyjadrila, že sa jej detstvo zdalo "obyčajné".I keď sa nikdy neuchádzala o zvolenie do verejnej funkcie, spolupracovala na kampaniach svojich bratov a v roku 1963 zaskočila za Jacqueline Kennedyovú a spoluorganizovala štátnu večeru pre írskeho prezidenta. V rovnakom roku brata sprevádzala na návšteve Írska. O tri desaťročia neskôr ju prezident Bill Clinton menoval za veľvyslankyňu v Írsku a ako ambasádorka zohrala kľúčovú rolu v severoírskom mierovom procese. Keď sa v roku 1998 vzdala funkcie veľvyslankyne, udelili jej írske občianstvo za "výnimočnú službu národu".Jej manžel Stephen Edward Smith zomrel v roku 1990 vo veku 62 rokov. Mali spolu štyri deti.