Zomrel režisér humoristických programov Stanislav Gurka, smúti za ním aj Rasťo Piško

5.3.2024 (SITA.sk) - Zomrel režisér scenárista humoristických programov Stanislav Gurka. Informuje o tom RTVS , ktorá prijala správu o jeho úmrtí so zármutkom.Gurka naposledy spolupracoval s RTVS v roku 2022 na sérii Kolotoč dobrej nálady. Jeho osobnosť si RTVS pripomenie v utorok 5. marca o 10:00 televíznou komédiou Druhý komediant.Humorista, scenárista a režisér Stanislav Gurka sa narodil 20. marca 1963 v Bratislave, kde aj 4. marca 2024 zomrel. Bol členom tvorivého tímu redakcie zábavy bratislavského rozhlasu.Svoju kariéru preniesol z rozhlasových vĺn aj do televízneho priestoru, keď sa stal nielen scenáristom, ale aj režisérom viacerých zábavných programov a televíznych filmov. Spolupracoval s humoristami Štefanom Skrúcaným, Miroslavom Nogom, Rasťom Piškom, Zuzanou Tlučkovou a ďalšími.Humorista Rasťo Piško na sociálnej sieti k smrti kamaráta napísal: „Tešil som sa, že opäť začneme scenáristicky spolupracovať a urobíme spolu čosi poriadne. Film, komédiu, ktorej základy už máme! Čakal som, že to bude naša spoločná bomba... A ty mi, Stanko, urobíš takúto vec??? Prosím ťa, už mi to v živote nerob!"Podľa scenára Stanislava Gurku vzniklo viacero filmov. Legendárny režisér zábavných programov Slovenskej televízie Juraj Takáč tak pripravil televízny film Lákavé stredisko rýchleho vytriezvenia (1992), kde hrali aj Marián Slovák, Vladimír Černý či Marta Sládečková.Režisér Vlado Fischer zasa podľa scenára Stanislava Gurku vytvoril videofilm Doloroso (1994) o udalostiach v živote dvanásťročného Beethovena, v ktorom účinkovali František Kovár, Eva Rysová, Matej Landl či Vladimír Jedľovský.