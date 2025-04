Zomrel slávny americký herec Val Kilmer

V stredu ráno zomrel vo veku 65 rokov americký herec Val Kilmer známy z filmov Top Gun alebo Batman Navždy z roku 1995.





Kilmer zomrel na zápal pľúc v Los Angeles, obklopený rodinou a priateľmi, uviedla jeho dcéra Mercedes v e-maile pre agentúru AP. V roku 2014 mu diagnostikovali rakovinu hrdla.Jednou z jeho najikonickejších rolí bol pilot Tom „Iceman“ Kazanský, rival Petea “Mavericka” Mitchella v podaní Toma Cruisa vo filme Top Gun (1986). Úlohu pôvodne odmietal. V memoároch napísal, že „na filme mu nezáležalo a príbeh ho nezaujímal.“ Súhlasil po prísľube, že jeho rola sa oproti pôvodnému scenáru zmení. Kazanského stvárnil aj v pokračovaní Top Gun: Maverick z roku 2022, napriek zdravotným problémom a dvom tracheotómiám.Podľa AP jedným z vrcholov jeho kariéry bolo stvárnenie Batmana vo filme od Joela Schumachera Batman navždy. Rolu prevzal od Michaela Keatona a vo filme účinkoval spolu s Nicole Kidman, Tommym Lee Jonesom alebo Jimom Carreym. Film mal napriek úspechu zmiešané hodnotenia a Kilmer už Batmana druhýkrát nestvárnil. V nasledujúcej snímke z Batman a Robin z roku 1997 ho nahradil George Clooney.Ďalším z jeho ikonických filmov bola snímka „The Doors“ z (1991), v ktorej si zahral frontmana skupiny Jima Morrisona. Kilmer sa pred konkurzom naučil naspamäť texty všetkých piesní, do úlohy sa vžil a takmer rok nosil oblečenie podobné spevákovmu.Kilmer žil dlhé roky na ranči v Novom Mexiku. Venoval sa maľovaniu. Ženatý bol s herečkou Joanne Whalleyovou, s ktorou sa neskôr rozišiel.Kilmer sa narodil 31. decembra 1959 v Los Angeles. Študoval na hereckej škole v Hollywoode. Najskôr vystupoval na javiskách divadiel. V roku 1988 na Shakespeare Festival v Colorade stvárnil Hamleta. Na plátnach kín debutoval v roku 1984 v paródii na špionážne filmy Top Secret!V roku 1986 účinkoval vo filme Top Gun, kde stvárnil postavu Toma „Icemana“ Kazanského, rivala Petea "Mavericka" Mitchella v podaní Toma Cruisa.V roku 1991 nakrútil film The Doors, v ktorom presvedčivo zahral speváka skupiny Jima Morrisona. Nasledovali ďalšie americké legendy Elvis Presley vo filme True Romance (1993) a Doc Holliday v Tombstone (1993).Kilmer sa predstavil aj vo filme Batman navždy (1995). Film sa stal kasovým trhákom, jedným z najúspešnejších filmov všetkých čias, a získal Oscara za výpravu. V roku 2007 bol batmanovský plášť Vala Kilmera z filmu vydražený v Los Angeles za 63.000 dolárov.V roku 2006 stvárnil postavu Mojžiša v muzikáli Desať Božích prikázaní a po boku Denzela Washingtona si zahral vedľajšiu úlohu v kasovom trháku Déj Vu. Svoj hlas prepožičal aj umelej inteligencii KITT zabudovanej do automobilu v rovnomennom seriáli z rokov 2008 až 2009. V roku 2009 hral po boku Nicolasa Cagea vo filme Zlý poliš a v snímke Krvavé mesto spolu s raperom Curtisom "50 Cent" Jacksonom.V roku 2014 mu diagnostikovali rakovinu hrdla. Po chemoterapii a ožarovaní mu zaviedli hadičku a mal ťažkosti s dýchaním. Ako presvedčený kresťan mal Kilmer zmiešané názory na lekárske zákroky a niekedy pripisoval zlepšenie svojho stavu skôr sile modlitby než medicíne. Niekedy popieral, že by vôbec mal rakovinu.Napriek ochoreniu opätovne stvárnil Kazanského v pokračovaní Top Gun: Maverick z roku 2022. Jeho choroba bola zakomponovaná do príbehu. S Maverickom v spoločnej scéne najskôr komunikoval písaním. Neskôr sa mu aj prihovoril. Jeho hlas bol umelo vytvorený z archívnych nahrávok.Podľa BBC sa Kilmer nikdy neoddal holywoodskemu štýlu života. Čas radšej trávil so svojimi deťmi na ranči v Novom Mexiku. „O úspechu alebo popularite nemám príliš veľké ilúzie,“ povedal raz Kilmer.