Zomrel spevák a muzikant Eric Carmen, autor hitov All By Myself či Hungry Eyes

12.3.2024 (SITA.sk) - Vo veku 74 rokov zomrel spevák a muzikant, ktorý stojí za hitmi All By Myself či Hungry Eyes. Úmrtie rodáka z Ohia oznámila na jeho oficiálnej webstránke manželka Amy s tým, že zomrel cez víkend v spánku. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Eric Carmen bol spoluzakladateľom popovej skupiny Raspberries zo začiatku 70. rokov. Kapela vydala štyri štúdiové albumy, no v roku 1975 sa rozpadla. Carmen následne v hudobnom priemysle pokračoval ako sólový umelec a vydal šesť štúdiových albumov.Jeho najznámejší singel je spomenutá skladba All By Myself, ktorú neskôr prespievala kanadská speváčka Céline Dion a patrí medzi ikonické piesne jej repertoára. Veľký hit bol aj Hungry Eyes, ktorý je zase neodmysliteľnou súčasťou filmu Hriešny tanec (1987).Na konte má tiež skladby Never Gonna Fall In Love Again či Make Me Lose Control a ako skladateľ sa podpísal napríklad aj pod pieseň Almost Paradise z filmu Nechajte nás lietať (1984).