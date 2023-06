Zomrel taliansky expremiér Silvio Berlusconi, trpel chronickou leukémiou

12.6.2023 (SITA.sk) - Vo veku 86 rokov v pondelok zomrel bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi . Ako referuje spravodajský web BBC s odvolaním sa na talianske médiá, zomrel v nemocnici San Raffaele v Miláne. V apríli sa liečil na pľúcnu infekciu spojenú s dovtedy nezverejneným prípadom chronickej leukémie.Výstredný miliardár a mediálny magnát prvý raz nastúpil do premiérskej funkcie v roku 1994 a do roku 2011 viedol dovedna štyri talianske vlády. Viedol stredopravú stranu Forza Italia, ktorá po minuloročných septembrových parlamentných voľbách vstúpila do koalície pod vedením premiérky Giorgie Meloni. Berlusconiho vtedy zvolili do talianskeho Senátu.