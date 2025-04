Zomrel vplyvný jamajský reggae spevák a skladateľ Max Romeo

Vo veku 80 rokov zomrel známy protagonista jamajskej reggae hudby Max Romeo. Umelec podľahol srdcovým komplikáciám na rodnej Jamajke.





Vplyvný muzikant sa najviac zapísal do pamäti vďaka svojim hitom War Ina Babylon (1976) a Chase the Devil (1976), z ktorého úryvok v roku 1992 použila vo svojej populárnej skladbe Out of Space britská elektronická formácia The Prodigy.Max Romeo (vlastným menom Maxwell Livingston Smith) sa narodil 22. novembra 1944. Hudobnú kariéru začal v polovici 60. rokov v jamajskom hlavnom meste Kingston s vokálnou skupinou The Emotions.Jeho prvý výrazný prelom prišiel v roku 1968 s kontroverzným singlom Wet Dream, ktorý stanica BBC zakázala hrať, ale napriek tomu sa dostal na desiate miesto britského hudobného rebríčka UK Singles Chart.V 70. rokoch bol vo svojej vlasti úzko spätý s hnutím sociálnej demokracie, pričom jeho pieseň Let the Power Fall (1971) použila Ľudová národná strana (PNP) počas svojej úspešnej predvolebnej kampane v roku 1972.Jeho album War Ina Babylon (1976), ktorý produkoval Lee "Scratch" Perry a na ktorom sa podieľali aj The Upsetters, vyšiel vo vydavateľstve Island Records a obsahuje jeho najtrvácnejšie skladby. Je všeobecne považovaný za zásadnú nahrávku v oblasti subžánru roots reggae.V roku 1978 sa Max Romeo presťahoval do New Yorku a podieľal sa na napísaní muzikálu Reggae (1980), v ktorom si aj zahral. Poskytol tiež sprievodné vokály v skladbe Dance (Pt. 1) na albume Emotional Rescue (1980) britskej rockovej skupiny The Rolling Stones.Max Romeo vydal približne tri desiatky štúdiových albumov. Debutoval platňou A Dream (1969). Posledným, ktorý vyšiel za jeho života, je World of Ghouls (2021).