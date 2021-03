Zomrel Yaphet Kotto, americký herec si zahral aj v bondovke Žiť a nechať zomrieť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku 81 rokov zomrel americký herec s kamerunskými koreňmi Yaphet Kotto. Ako uviedla jeho manželka Sinahon Thessa, skonal v pondelok na Filipínach. Informoval o tom spravodajský portál BBC.Kotto sa narodil 15. novembra 1939 v New Yorku. Zahral si vo viacerých filmoch, no azda najviac sa do povedomia fanúšikov kinematografie zapísal postavou Dr. Kanangu v bondovke Žiť a nechať zomrieť (1973), kde agenta 007 stvárnil Roger Moore.