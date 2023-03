Zomrel zakladajúci člen rockovej kapely Lynyrd Skynyrd, počas života unikol smrti niekoľkokrát

Niekoľkokrát unikol smrti





Rossington sa narodil 4. decembra 1951 v Jacksonville na Floride a po smrti otca ho vychovávala len matka. Po stretnutí s bubeníkom Bobom Burnsom a basgitaristom Larrym Junstromom založili kapelu, ktorú sa snažili skombinovať so svojou láskou k baseballu. Práve počas zápasu Little League sa pritom podľa Rolling Stone stretli aj so spomenutým Ronniem Van Zantom. Ešte v to popoludnie sa vraj Rossington, Burns, Van Zant a gitarista Allen Collins stretli u Burnsa doma a spolu si zahrali Time Is on My Side od Rolling Stones.



Sweet Home Alabama

6.3.2023 - Vo veku 71 rokov v nedeľu zomrel Gary Rossington, posledný žijúci pôvodný člen americkej rockovej kapely Lynyrd Skynyrd. Príčinu úmrtia nezverejnili.„S hlbokou sústrasťou a zármutkom musíme oznámiť, že sme dnes prišli o nášho brata, priateľa, člena rodiny, skladateľa a gitaristu Garyho Rossingtona. Gary je teraz so svojimi bratmi zo Skynyrd a rodinou v nebi a hrá to pekne, ako to robí vždy,“ oznámila skupina prostredníctvom sociálnej siete Facebook a zároveň požiadala o rešpektovanie súkromia rodiny.Rossington podľa magazínu Rolling Stone niekoľkokrát unikol smrti. V roku 1976 prežil autonehodu, pri ktorej narazil svojím Fordom Torino do stromu. O rok neskôr vyviazol so zlomenými rukami, nohou a prepichnutým žalúdkom a pečeňou z nehody lietadla, pri ktorej zahynuli spevák Ronnie Van Zant, gitarista Steve Gaines a vokalistka Cassie Gaines.V roku 2003 Rossington podstúpil päťnásobný bypass, v roku 2015 utrpel infarkt a následne absolvoval ďalšie operácie srdca, pričom najnovšie v júli 2021 opustil Lynyrd Skynyrd, aby sa mohol zotaviť po ďalšej operácii. Počas posledných koncertov Rossington odohral len niektoré časti alebo sa na nich dokonca vôbec nezúčastnil.V roku 1973 vydali debutový album (Pronounced 'Leh-'nérd 'Skin-'nérd). Do októbra 1977 vydali päť radových štúdioviek. Tri dni po tom, ako uviedli na trh piatu nahrávku Street Survivors (1977), zomreli pri páde lietadla spevák Ronnie Van Zant, gitarista a vokalista Steve Gaines, vokalistka Cassie Gaines a s nimi aj pilot, druhý pilot a asistent cestovného manažéra. Formácia sa následne odmlčala a na scénu sa vrátila v druhej polovici 80. rokov.Odvtedy vydali albumy ako Lynyrd Skynyrd 1991 (1991), The Last Rebel (1993), Endangered Species (1994), Twenty (1997), Edge of Forever (1999), Christmas Time Again (2000), Vicious Cycle (2003), God & Guns (2009) a Last of a Dyin' Breed (2012). Na konte majú tiež niekoľko kompilácií, živákov a hity ako Sweet Home Alabama, Free Bird, Simple Man, What's Your Name?, Saturday Night Special či That Smell. V roku 2006 kapelu uviedli do Rock 'n' rollovej siene slávy.