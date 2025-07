Zomrel známy český šéfkuchár, ktorý varil aj pre Schwarzeneggera

1.7.2025 (SITA.sk) - Českú gastronomickú scénu zasiahla cez víkend veľmi smutná správa. Vo veku 50 rokov zomrel po boji so zákernou chorobou ostravský rodák a známy šéfkuchár Roman Hadrbolec. Periodiku Moravskoslezsky denik to potvrdila jeho mama.Hadrbolec pôsobil nielen v Česku, ale aj v Spojených štátoch. Zásadný zlom prišiel, keď sa dostal do agentúry sídliacej v Beverly Hills, ktorá dodávala osobných kuchárov celebritám. Varil napríklad pre herca a politika Arnolda Schwarzeneggera, speváčku Cher či hercov Toma Cruisa a Paula Newmana. K vareniu pre Schwarzeneggera sa dostal vďaka tomu, že ovládal nemecký jazyk a poznal rakúsku kuchyňu. „Keď zistil, že viem po nemecky s rakúskym dialektom a že som varil v Rakúsku, oslovil ma s tým, či by som mu niekedy nechcel doma pripraviť rakúske špeciality,“ popisoval vtedy svoju prácu Roman Hadrbolec.Po návrate do Českej republiky sa venoval rozvoju hotelovej gastronómie. Pracoval pre sieť Orea Hotels, kde pomáhal nastavovať koncepty reštaurácií a zostavoval nové jedálne lístky.