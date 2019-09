Zomrel známy spisovateľ a disident György Konrád

György Konrád, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 13. septembra (TASR) - Vo veku 86 rokov zomrel v piatok uznávaný maďarský spisovateľ a disident György Konrád. Informovala o tom agentúra MTI s odvolaním sa na vyhlásenie autorovej rodiny.Rodák z východného Maďarska bol počas druhej svetovej vojny terčom prenasledovania v súvislosti so svojím židovským pôvodom. Od roku 1977 mohol vo vlasti publikovať len v samizdate, čo sa zmenilo až po desaťročí zákazu. V roku 1991 mu udelili Cenu mieru Nemeckého knižného obchodu, o desať rokov neskôr za zásluhy o proces zjednocovania Európy prestížnu Cenu Karola Veľkého.V roku 1969 vyšiel Konrádovi jeho prvý román Kurátor. Do konfliktu so štátnou mocou sa dostal po tom, čo mu vyšla kritická filozofická štúdia Cesta inteligencie k triednej moci (1974). Úplný zákaz publikovať v Maďarsku prišiel po tom, čo Konrád vydal román Zakladateľ mesta (1977). Po porážke komunizmu mu vyšiel román Kamenné hodiny (1994). V rokoch 1993-1997 pracoval ako prezident Akadémie umení v Berlíne.Súčasného maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý spustil kampaň zameranú na diskreditáciu amerického finančníka a filantropa židovského pôvodu Georgea Sorosa označil Konrád v roku 2017 za