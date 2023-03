Zomrela atletická legenda, Richard Fosbury sa na OH v Mexico City ako prvý prezentoval štýlom flop

Zaviedol novú techniku

Jeho vynález bol prelomový

14.3.2023 (SITA.sk) - V roku 1968 na OH v Mexico City spôsobil Američan Richard Fosbury revolúciu v skoku do výšky, ako prvý sa prezentoval štýlom flop. Atletická legenda odišla na večnosť vo veku 76 rokov v Salt Lake City, zámorské zdroje ako príčinu smrti uviedli nádorové ochorenie lymfatického systému.Dick Fosbury sa novou technikou prezentoval ako jediný pod piatimi kruhmi v mexickej metropole, pričom výkonom 224 cm stanovil nový olympijský rekord a získal zlatú medailu. O štyri roky neskôr v kanadskom Montreale už flopom skákalo 28 zo 40 atlétov, ktorí bojovali o najcennejší kov v skoku do výšky. Na každých ďalších OH už atléti zdolávali výšku výhradne flopom."Pomenovanie svetová legenda sa pravdepodobne používa príliš často, no Dick Fosbury bol skutočnou legendou. Zmenil celú disciplínu s technikou, ktorá vtedy vyzerala šialene, ale napokon sa to stalo štandardom," napísala na adresu Fosburyho niekdajšia šprintérska hviezda Michael Johnson. Prístup amerického atléta často využívajú aj motivační rečníci či univerzitní profesori, ak chcú uviesť príklad na inováciu a ochotu riskovať na dosiahnutie jej úspechu."Bol doslovne génius. Preukázal vtedy veľkú odvahu a pokúšal sa o niečo nebezpečné," komentoval olympijský šampión vo výške z Londýna 2012 Erik Kynard."Jeho vynález bol prelomový ako u Henryho Forda automobil Model T. Priniesol niečo, čo používame aj v súčasnosti," dodal Kynard.