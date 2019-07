Zomrela Eva Kor, ktorá prežila Auschwitz

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Terre Haute/Krakov 5. júla (TASR) - Vo veku 85 rokov zomrela vo štvrtok v Krakove Rumunka Eva Kor, ktorá prežila nacistický vyhladzovací tábor Auschwitz. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie organizácie CANDLES so sídlom v meste Terre Haute v americkom štáte Indiana, ktorú založila.Veľká časť jej rodiny bola vo vyhladzovacom tábore zavraždená. Kor a jej sestra-dvojča prežili, ale boli medzi približne 1500 dvojičkami zneužívanými v krutých lekárskych experimentoch neslávne známym táborovým lekárom Josefom Mengelem. Väčšina týchto detí Mengeleho pokusy neprežila.Po druhej svetovej vojne Kor odišla najprv do Izraela, neskôr do USA.Napriek svojím útrapám vyzývala Kor na odpustenie. V Nemecku vzbudila pozornosť v roku 2015, keď počas procesu s príslušníkom SS Oskarom Gröningom mu podala roku.