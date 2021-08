Zomrela futbalová legenda, Gerd Müller bol jednou z najväčších hviezd Bayernu Mníchov

Dlhodobý boj s Alzheimerovou chorobou

15.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku 75 rokov v nedeľu skonal legendárny nemecký futbalista Gerd Müller . Prostredníctvom oficiálnych kanálov o tom informoval klub FC Bayern Mníchov , v ktorom niekdajší majster sveta, kontinentálny šampión i držiteľ Zlatej lopty strávil 15 rokov hráčskej kariéry (1964-1979).„Dnešok je smutný, čierny deň pre FC Bayern a všetkých jeho fanúšikov. Gerd Müller bol najväčší útočník, aký tu kedy bol, a výborný človek, osobnosť svetového futbalu... Spolu s jeho manželkou Uschi a jeho rodinou zdieľame hlboký smútok. Bez Gerda Müllera by FC Bayern nebol klubom, ktorý dnes všetci milujeme. Jeho meno a spomienka na neho budú žiť navždy,“ uviedol prezident mníchovského klubu Herbert Hainer.Bayern Mníchov prvýkrát zverejnil informácie o nevyliečiteľnej chorobe svojho fenomenálneho strelca pred šiestimi rokmi. Keď vlani 3. novembra oslavoval 75. narodeniny, o skutočnej oslave nemohla byť reč. Manželka Uschi Müllerová v rozhovore pre denník Bild vtedy priznala, že kedysi elitný kanonier prehráva dlhodobý boj s Alzheimerovou chorobou. "Smeruje to ku koncu," uviedla vtedy s tým, že ho denne navštevuje v opatrovateľskom ústave a snaží sa s ním rozprávať "pomaly a zreteľne“, aby tomu rozumel.Gerd Müller bol klasickým „predátorom“ pokutového územia. Medzi jeho poznávacie znamenia patrili orientácia i rýchle otáčanie sa v obmedzenom priestore. V bundeslige dosiahol jej historicky najlepší strelec 365 gólov v 427 zápasoch. Počas reprezentačnej kariéry v drese Nemecka nastrieľal v 62 zápasoch 68 gólov. Viac ich má na konte iba Miroslav Klose (71), ale potreboval na to až 137 stretnutí.Gerd Müller bol majstrom sveta z roku 1974 a majstrom Európy 1972. S Bayernom Mníchov získal štyri bundesligové tituly a tri víťazstvá v Európskom pohári majstrov (1974, 1975, 1976), dnešnej Lige majstrov. Ešte pred nástupom choroby pôsobil v štruktúrach Bayernu Mníchov ako jeden z trénerov v rezervnom tíme. Po skončení aktívnej kariéry v 80. rokoch 20. storočia na istý čas prepadol alkoholu, neskôr sa úspešne liečil.