14.9.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 96 rokov zomrela grécka herečka a speváčka Irene Papas. Smutnú správu v stredu potvrdilo grécke ministerstvo kultúry.Papas, ktorá sa narodila ako Irene Lelekou 3. septembra 1926 v dedinke pri Korinte, sa medzinárodne preslávila vďaka snímkam) a) s Gregorym Peckom a Anthonym Quinnom. Za jej viac ako 50-ročnú kariéru sa okrem hollywoodskych titulov predstavila napríklad aj vo francúzskej a talianskej produkcii, pričom dovedna má na konte viac ako 70 filmov. Okrem iného bola známa svojím účinkovaním v antických gréckych tragédiách. Medzi jej posledné snímky patrí napríklad).Papas bola podporovateľkou gréckej komunistickej strany a bola hlasnou oponentkou gréckej vojenskej diktatúry v rokoch 1967 a 1974. Preto sa aj odsťahovala do zahraničia a žila napríklad v Ríme či New Yorku.Grécke umelecké inštitúcie poďakovali Papas za jej podporu pre mladších hercov. Grécke filmové centrum so sídlom v Aténach ju opísalo ako „najväčšiu grécku medzinárodnú filmovú hviezdu“ a dodalo, že „jej imidž je nadčasovou známkou gréckej ženskej krásy“.Ministerka kultúry Lina Mendoni zosnulú herečku označila za „veľkolepú, majestátnu, dynamickú“ a „zosobnenie gréckej krásy na filmovom plátne a divadelnom javisku“.